यूपी में राजधानी समेत ​कई जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

लखनऊ। इन दिनों पूरे देश में भारी बरसात का दौर चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों बरसात से कहर मचा हुआ है। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हैं। यूपी के राजधानी की बात करें तो इन दिनों राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते लखनऊ में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मंगलवार को दोपहर में शहर के कुछ हिस्सों में बरसात हुई थी। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल यूपी के 40 से ज्यादा जिले में तेज बारिश होने की अनुमान लगाये है। बताते चले कि इस समय की बरसात से भले ही लोग परेशान हो पर यह बरसात किसानों के लिये खुशी की बात है।

यूपी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को मध्य एवं पूर्वी यूपी में बादल जमकर बरसेंगे। खासकर, लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, श्रावस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, बिजनौर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार को भी तेज व गरज — चमक से साथ बारिश होने के आसार हैं।