  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में राजधानी समेत ​कई जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

यूपी में राजधानी समेत ​कई जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

इन दिनों पूरे देश में भारी बरसात का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों बरसात से कहर मचा हुआ है। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हैं। यूपी के राजधानी की बात करें तो इन दिनों राजधानी में लगातार बारिश हो रही है।

By Sudha 
Updated Date

लखनऊ। इन दिनों पूरे देश में भारी बरसात का दौर चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों बरसात से कहर मचा हुआ है। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हैं। यूपी के राजधानी की बात करें तो इन दिनों राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते लखनऊ में  लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मंगलवार को दोपहर में शहर के कुछ हिस्सों में बरसात हुई थी। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल यूपी के 40 से ज्यादा जिले में तेज बारिश होने की अनुमान लगाये है। बताते चले कि इस समय की बरसात से भले ही लोग परेशान हो पर यह बरसात किसानों के लिये खुशी की बात है।

पढ़ें :- Rain Of Up : लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

यूपी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को मध्य एवं पूर्वी यूपी में बादल जमकर बरसेंगे। खासकर, लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, श्रावस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, बिजनौर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार को भी तेज व गरज — चमक से साथ बारिश होने के आसार हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटो से हराया

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मंत्री संजीव बालियान को 100...

यूपी में राजधानी समेत ​कई जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

यूपी में राजधानी समेत ​कई जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

Vision Document-2047 : शिवपाल यादव, बोले- योगी सरकार 2047 का सपना न दिखाएं, 2025 की सच्चाई का करे सामना

Vision Document-2047 : शिवपाल यादव, बोले- योगी सरकार 2047 का सपना न...

आवारा कुत्तों के मामले में CJI बीआर गवई ने गौर करने का दिया आश्वासन, क्या डॉग लवर्स को मिलेगी राहत?

आवारा कुत्तों के मामले में CJI बीआर गवई ने गौर करने का...

जब नारी शक्ति आगे बढ़ती है, तो पूरा राष्ट्र बढ़ता है नई ऊंचाइयों की ओर : केशव प्रसाद मौर्य

जब नारी शक्ति आगे बढ़ती है, तो पूरा राष्ट्र बढ़ता है नई...

आर्थिक आधार पर नौकरियों में आरक्षण को मिले प्राथमिकता, अधिवक्ता रीना एन सिंह की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार

आर्थिक आधार पर नौकरियों में आरक्षण को मिले प्राथमिकता, अधिवक्ता रीना एन...