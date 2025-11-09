राहुल के लिए ये घुसपैठिए वोटबैंक हैं, इसलिए ये उन्हें बचाने के लिए निकालते हैं ‘घुसपैठिया बचाओ’ यात्रा: अमित शाह

अरवल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के अरवल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं इस चुनाव में करीब 38 जगह घूमता-घूमता आज अरवल आया हूं। मैं मगध, सीमांचल, आरा, पटना मिथिलांचल… जहां-जहां भी गया, मैंने पूरे बिहार में एक ही मूड देखा है- 14 तारीख को ठगबंधन का सफाया होने वाला है। NDA के पांचों, 5 पांडवों की तरह एक साथ मिलकर इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और सामने महाठगबंधन में इतनी लड़ाई है कि वो हमारे खिलाफ़ चुनाव लड़ने की जगह, अंदर-अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, मोदी जी ने बरौनी का खाद कारखाना चालू किया। रीगा की शूगर मिल चालू की, दो आईटी पार्क बनाए, एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में 25 नई चीनी मिलें चालू करने का काम भी एनडीए सरकार करेगी। लेकिन जब माले वाले आए और कम्युनिस्ट घुसेंगे तो सारा इंडस्ट्रीज को भगाने का काम करेंगे, इसलिए इन्हें आपलोग रोक लेना, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देंगे।

अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी यहां घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालने आए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसके लिए यात्रा निकाली, बिहार की माताओं के लिए, गरीबों के लिए या बिहार के युवाओं के लिए? नहीं, इनके लिए इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली है। राहुल के लिए ये घुसपैठिए वोटबैंक हैं। इसलिए ये उन्हें बचाने के लिए ‘घुसपैठिया बचाओ’ यात्रा निकालते हैं। मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि हम देश और बिहार से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर निकालने का काम करेंगे।

अमित शाह ने आगे कहा, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम उनके लिए सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए है। बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का विरोध किया। इनके मरने के बाद भी बाबा साहेब के सम्मान में कुछ नहीं किया। बाबा साहेब को भारत रत्न तब मिला, जब कांग्रेस सत्ता से गई। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। कांग्रेस के लिए बाबा साहेब का नाम सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, जबकि हमारे लिए बाबा साहेब का नाम श्रद्धा का केंद्र है।

साथ ही कहा, अभी-अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 1.41 करोड़ जीविका दीदी के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये डालने का काम किया है। आप एक बार फिर NDA सरकार बनाइए, हम आने वाले ढाई साल में जीविका दीदी के बैंक खाते में 2 लाख रुपये और डालने का काम करेंगे।