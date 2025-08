‘वे यह तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है…’ राहुल पर SC की टिप्पणी को लेकर भड़कीं प्रियंका गांधी

‘वे यह तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है…’ राहुल पर SC की टिप्पणी को लेकर भड़कीं प्रियंका गांधी

Priyanka Gandhi got angry over SC's comment on Rahul: भारतीय सेना पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगायी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वह माननीय न्यायाधीशों का सम्मान करती है, लेकिन वे यह तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है।