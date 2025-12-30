वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं, तो क्या आपने पहलगाम में हमला कराया था...अमित शाह पर ममता बनर्जी का पलटवार

  1. हिन्दी समाचार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उनके घुसपैठिया वाले वाले पर ममता बनर्जी ने उन्हें घेरते हुए पूछा कि, वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था?

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उनके घुसपैठिया वाले वाले पर ममता बनर्जी ने उन्हें घेरते हुए पूछा कि, वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? दरअसल, गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें घेरा है।

इसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, शकुनि का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ज़मीन नहीं दी। पेट्रापोल और अंडाल में ज़मीन किसने दी? वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? SIR के नाम पर BJP लोगों को परेशान कर रही है।

बता दें कि, पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने वहां की ममता सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा​ कि, टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता भयभीत भी है, आशंकित भी है। हम बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को पुनर्जीवित करेंगे, विकास की गंगा फिर से तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देंगे।

गृहमंत्री ने आगे कहा कि, बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार लानी पड़ेगी। यह टीएमसी नहीं कर सकती, यह सिर्फ भाजपा कर सकती है।

 

