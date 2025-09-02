Bigg Boss 19: घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बना ये कंटेस्टेंट, जीता शो का पहला कॉन्टेस्ट

टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है । शो को आडियन्स लाइक कर रहे हैं। इसके लड़ाई-झगड़े दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। इस बीच शो का पहला कॉन्टेस्ट हो चुका है और उसके विनर का नाम भी सामने आ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि ये कंटेस्टेंट घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बना हुआ है। चलिये जानते हैं की इससे जुड़े कई राज्य

किस कंटेस्टेंट ने जीता टास्क?

बिग बॉस 19 से जुड़े अपडेट्स शेयर करने वाले पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज biggboss.tazakhabar ने अपने पेज पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि मृदुल तिवारी ही वो कंटेस्टेंट हैं, जिन्होंने शो के पहले कॉन्टेस्ट को जीता है। पोस्ट को शेयर करते हुए इस पर लिखा गया है कि विनर, बीबी मंत्री ऑफ द वीक।

बिग बॉस 19 का पहला कॉन्टेस्ट

इतना ही नहीं बल्कि पोस्ट को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा गया है कि मृदुल तिवारी ने बिग बॉस 19 का पहला कॉन्टेस्ट जीत लिया है। इसी के साथ मृदुल बाकी घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बनकर सामने आए हैं। गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के घर में कई कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं, जो अपने गेम से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इसमें मृदुल तिवारी, बसीर अली, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, तान्या मित्तल और कुनिका जैसे नाम शामिल हैं।