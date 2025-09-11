Bigboss 19 : ये फेमस सिंगर बने घर के नए कैप्टन , ‘ डिजर्व करते हैं’ बोले यूजर्स

बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कम्पोजर आमाल मालिक बिगबॉस 19 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। शो में अब तक उन्हें पसंद भी किया जा रहा है। इस बीच अब खबर आ रही है कि अमाल अब बिग बॉस के घर के नए कैप्टन बन गए हैं। इसके बाद आमाल को उनके चाहने वाले बधाई दें रहे हैं ।बता दें इसकी जानकारी बिग बॉस तक के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि अमाल अब घर के नए कैप्टन हैं। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद से सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि वह यह कैप्टेंसी डिजर्व करते हैं।

इसके बाद आमाल के चाहने वाले बधाई देते नहीं थक रहे हैं । एक ने लिखा कि अमाल को कैप्टन बनता देख काफी अच्छा लगा। एक ने यह भी लिखा कि अमाल डिजर्व करते हैं ये कैप्टेंसी।बता दें कि बिग बॉस में हिस्सा लेने से से पहले एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहे थे , ‘लोग मेरे म्यूजिक को जानते हैं, मेरे दिन को जानते हैं, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। ना मेरी हैबिड और ना मेरी वाइब।’

जब फिल्मों से अमाल को निकाला हाल ही में शो के दौरान अमाल ने बताया था कि कैसे कई फिल्मों से बॉलीवुड स्टार्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें निकाला है। वह बोले, ‘ऐसे कई बार हुआ कि 20-20 कॉल आई हैं। स्टार ने प्रोड्यूसर्स से निकाल दिया बड़ी-बड़ी फिल्म से। कोई बात नहीं, मैं फिर से हिट दूंगा। ये लोग ही आगे से आते हैं कि गाने दे दो भाई।’