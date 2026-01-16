‘यह अपमानजनक और BSF का पूरा मजाक…’ फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन के तरीके पर भड़के कांग्रेस सांसद

Film Border 2 Promotion Controversy : सिनेमाघरों में रिलीज से पहले फिल्म 'बॉर्डर 2' के प्रमोशन का तरीका अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जैसलमेर में हाल ही में आयोजित फिल्म बॉर्डर 2 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया था। जिसमें सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारों के रवैये ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है।
Film Border 2 Promotion Controversy : सिनेमाघरों में रिलीज से पहले फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन का तरीका अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जैसलमेर में हाल ही में आयोजित फिल्म बॉर्डर 2 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया था। जिसमें सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारों के रवैये ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है।
दरअसल, ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन कार्यक्रम में फिल्म सितारों की जीप से एंट्री हुई, जबकि बीएसएफ के जवान उनके आगे परेड करते नजर आए। आयोजकों ने इस इवेंट को सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि बताया। इस दौरान जवानों ने सनी देओल की बॉर्डर फिल्म के एक सीन को रीक्रिएट किया। हालांकि, फिल्म अभिनेताओं की राजाओं या बड़े अधिकारियों की तरह एंट्री और उनके आगे जवानों का परेड करना लोगों को सेना का अपमान लगा है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होने एक्स पोस्ट में लिखा, “यह चौंकाने वाला, अपमानजनक और BSF का पूरा मज़ाक है। जवान पवित्र वर्दी में परेड कर रहे हैं, जबकि बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म प्रमोशन के लिए जीप में राजाओं की तरह आ रहे हैं। BSF की वर्दी कोई प्रॉप नहीं है और देशभक्ति कोई दिखावा नहीं है। यह मज़ाक बंद करो और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करो।”
This is shocking, demeaning and a complete mockery of the BSF. Jawans parading in sacred uniform while Bollywood actors arrive like kings in a jeep for a movie promotion.
The BSF uniform is not a prop and patriotism is not pageantry. Stop this clownery and respect those who guard…
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) January 16, 2026
बता दें कि सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों की ‘बॉर्डर 2’ फिल्म 1997 की फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हालांकि, रिलीज से पहले फिल्म के प्रमोशन के तरीके को लेकर सवाल उठने लगी हैं।