  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ये भारत की विदेश नीति नहीं… यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है : राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

ये भारत की विदेश नीति नहीं… यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है : राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Russian Oil Controversy : भारत को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट देने वाली अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की टिप्पणी के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और सवाल उठा रहा है कि अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मौजूदा विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Russian Oil Controversy : भारत को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट देने वाली अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की टिप्पणी के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और सवाल उठा रहा है कि अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मौजूदा विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं।

पढ़ें :- क्या अमेरिका सच में भारत को ग़ुलाम बना चुका है? 30 दिन तक रूसी तेल के खरीद पर छूट, AAP ने मोदी सरकार को घेरा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा कि अभी जो नीति दिख रही है वो भारत की विदेश नीति नहीं है। यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। उन्होंने लिखा, ‘भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिली-जुली इच्छा से बनती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं, वह नीति नहीं है। यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है।’

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव का बयान

इससे पहले अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक्स पोस्ट पर भारत को रूस तेल खरीदने की छूट की घोषणा की। स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा, ‘प्रेसिडेंट ट्रंप के एनर्जी एजेंडा की वजह से तेल और गैस का प्रोडक्शन अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो जारी रखने के लिए, ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंडियन रिफाइनर को रशियन तेल खरीदने की इजाज़त देने के लिए 30-दिन की टेम्पररी छूट दे रहा है। यह जानबूझकर किया गया शॉर्ट-टर्म तरीका रशियन सरकार को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं पहुंचाएगा क्योंकि यह सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को मंज़ूरी देता है जिनमें पहले से समुद्र में फंसा तेल शामिल है।’

अमेरिका के ट्रेजरी सचिव ने आगे लिखा, ‘इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का एक ज़रूरी पार्टनर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली U.S. तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह कामचलाऊ तरीका ईरान की ग्लोबल एनर्जी को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा।’ बता दें कि अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील के दौरान कहा था कि अगर भारत दोबारा रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर फिर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा। जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया था।

पढ़ें :- ट्रम्प का नया खेल...दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल : कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान में सिर्फ 14 दिनों का बचा है पेट्रोलियम स्टॉक, शहबाज सरकार के तेल भंडार पर बड़े-बड़े दावों की खुली पोल

पाकिस्तान में सिर्फ 14 दिनों का बचा है पेट्रोलियम स्टॉक, शहबाज सरकार...

योगी सरकार का बड़ा एक्शन,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय को किया बर्खास्त

योगी सरकार का बड़ा एक्शन,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय...

ये भारत की विदेश नीति नहीं... यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है : राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

ये भारत की विदेश नीति नहीं... यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति...

क्या अमेरिका सच में भारत को ग़ुलाम बना चुका है? 30 दिन तक रूसी तेल के खरीद पर छूट, AAP ने मोदी सरकार को घेरा

क्या अमेरिका सच में भारत को ग़ुलाम बना चुका है? 30 दिन...

IAF Su-30MKI Crash : असम के कार्बी आंगलोंग में Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलट की मौत

IAF Su-30MKI Crash : असम के कार्बी आंगलोंग में Su-30 MKI फाइटर...

T20 World Cup 2026 : विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को किया पस्त, 8 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला 

T20 World Cup 2026 : विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया, सेमीफाइनल...