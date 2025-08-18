विदेश की भूमि पर इस स्टार ने लहराया राष्ट्रभाषा का परचम , जानिए कौन हैं जाकिर खान

  1. हिन्दी समाचार
फैमस स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अमेरिका की धरती पर अपने राष्ट्रभाषा हिन्दी में कला प्रस्तुत करके देश को गौरवानित किया है। कमेडियन ने  न्यूयॉर्क में अपने खूबसूरत प्रदर्शन  से भारत का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल, जाकिर खान पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म किया। इस खास परफॉर्मेंस के बाद जाकिर ने न्यूयॉर्क के फॉक्स 5 न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी दिया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

फैमस स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अमेरिका की धरती पर अपने राष्ट्रभाषा हिन्दी में कला प्रस्तुत करके देश को गौरवानित किया है। कमेडियन ने  न्यूयॉर्क में अपने खूबसूरत प्रदर्शन  से भारत का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल, जाकिर खान पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म किया। इस खास परफॉर्मेंस के बाद जाकिर ने न्यूयॉर्क के फॉक्स 5 न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाकिर खान अलावा भी कई भारतीय कॉमेडियन हैं, जो विदेश में शाइन हुए हैं।  चलिए आपको ऐसे कॉमेडियन के बारे में बताते हैं…

कपिल शर्मा

कपिल शर्मा इन दिनों ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सीजन 2 को लेकर सुर्खियों में हैं। नेटफ्लिक्स पर आने वाला ये शो एक इंटरनेशनल शो है, जिसे भारत के अलावा विदेशों में भी काफी ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा, कपिल ने कई बार अपने शो की टीम के साथ विदेशों में भी लाइव परफॉर्मेंस दी है, जिसमें दुबई, मलेशिया और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में कपिल शर्मा की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है।

गौरव गुप्ता

इस लिस्ट में कॉमेडियन गौरव गुप्ता का नाम भी शामिल है। गौरव गुप्ता भारत के साथ-साथ विदेशों में लाइव स्टैंड-अप कॉमेडी परफॉर्मेंस करते हैं। गौरव गुप्ता उन कॉमेडियन्स की लिस्ट में शामिल हैं जिनका हर एक शो हाउसफुल रहता है, फिर चाहे वो भारत में हो या फिर विदेशों में हो। हाल ही में गौरव गुप्ता ने अमेरिका, कनाडा और यूके के अलग-अलग शहरों में परफॉर्म किया था।

रवि गुप्ता

फेमस कॉमेडियन रवि गुप्ता जितना भारत में मशहूर हैं, उससे ज्यादा वह विदेशों में पॉपुलर हैं। रवि गुप्ता का भी हर एक शो हाउसफुल रहता है। वह अक्सर अलग-अलग देशों में परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। इसी साल अप्रैल में उन्होंने टोरंटो के जॉर्ज वेस्टन रिकिटल हॉल में परफॉर्म किया था।

अनुभव सिंह बस्सी

जाकिर खान के बाद भारत में दूसरे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी हैं। उनके शो की डिमांड भारत से ज्यादा विदेशों में होती है। वह अक्सर अमेरिका, यूरोप, यूके, और सिंगापुर जैसे देशों में शो करते हैं।

