शादी के खर्च से परेशान लोगों के लिए इस स्टार्टअप का ऑफर,टिकट बेचकर होगी कमाई

शादी में होने वाले खर्चों से परेशान लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको शादी की बोझ ज्यादा नही उठानी पड़ेगी। स्टार्टअप एक ऐसा ऑफर लेकर आया है, जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे जोड़ों के लिए पैसे कमाने और अपनी शादी के खर्च को कम करने में मदद कर सकता है।  इस स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया कातिया लेकस्कर्की को तब आया, जब वह एक शादी समारोह में आए मेहमानों को अपना घर किराए पर दे रहीं थी। जब उनके घर पर मेहमान आए, तो कातिया की बेटी ने उनसे बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछा कि आखिर हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया गया?

By Aakansha Upadhyay 
शादी को लेकर हर किसी का  एक सपना होता है की उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो। आज कल वैसे भी आय दिन नए नए ट्रेंड आ रहे हैं जैसे प्री वेडिंग  और भी नयी रष्म हैं। कोई गरीब हो  या अमीर लेकिन सपना देखने का हक सबको है। ख़्वाहिश सबकी होती हैं। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई यादगार बनाना चाहता है। वहीं अगर दहेज की बाद को हटा दिया जाये तब भी इतना खर्च लगता  है की एक पिता अपने जीवन भर की  कमाई को बेटी शादी पर  खर्च कर देता है।

इसे देखते हुए पेरिस स्थित स्टार्टअप एक ऐसा ऑफर लेकर आया है, जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे जोड़ों के लिए पैसे कमाने और अपनी शादी के खर्च को कम करने में मदद कर सकता है।  इस स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया कातिया लेकस्कर्की को तब आया, जब वह एक शादी समारोह में आए मेहमानों को अपना घर किराए पर दे रहीं थी। जब उनके घर पर मेहमान आए, तो कातिया की बेटी ने उनसे बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछा कि आखिर हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया गया?

कातिया ने कहा कि उनकी बेटी के सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कातिया ने कहा, “मैंने सोचा कि क्या हो अगर हम किसी शादी के टिकट को खरीद सकें और फिर उस तरह से शादी करने वाले जोड़े की मदद कर सकें?

इसके बाद कातिया ने इनविटीन के नाम से एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कई जोड़ों की एक सूची बनाई, जो 150 यूरो (15,350 रुपए) से लेकर 400 यूरो (40,941) रुपए तक में अपने शादियों के टिकट बेच रहे थे। इसके साथ ही इनविटनी ने उन लोगों की लिस्ट भी बनाई जो शादी में शामिल होने के लिए इसका भुगतान करने को भी तैयार हैं।

कातिया ने कहा, “मुझे लगा कि अजनबियों को अपनी शादी का टिकट बेचना बहुत ही दिलचस्प होगा। चूंकि मेरा परिवार बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा शादियों में जाने का मौका नहीं मिलता। शादी और अलग-अलग परंपराओं का अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है भले ही वे अजनबी ही क्यों न हो… वहां का संगीत, सजावट वास्तव में लोगों को अचरज में डालेगा। हां हम इसे पूरी तरह से ऑफिशियल रखते हैं। किसी भी ग्राहक को कार्ड भेचने के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है।

इनविटिन के एक ग्राहक 48 वर्षीय जेनिफर और उनके साथी 50 साल के पाउलो ने अपनी शादी के कार्ड बेचने की योजना बनाई। उनकी शादी के पांच कार्ड बिके भी। अब उनकी शादी में 95 लोग उनके घर के होंगे। वहीं 5 लोग अजनबी होंगे, जो जोड़े को एक पवित्र बंधन में बंधते हुए देख सकेंगे।

 

