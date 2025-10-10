इस बार दो दिन रहेगी अमावस्या, जाने कब मनाई जाएगी दीपावली

नई दिल्ली। इस बार दो अमावस्या दो दिन पड़ रही है। इस कारण सभी लोग दुविधा में है कि दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। अमावस्या इस बार 20 अक्टूबर दोपहर से शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। दो दिन अमावस्या होने के कारण पूजा किस दिन करनी है लोग इसी दुविधा में फंसे हुए है। वहीं 18 अक्टूबर को धनतेरस और 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली मनाई जाएगी।

दो दिन दिपावली होने के वजह से हर कोई भ्रम है कि गणेश-लक्ष्मी की पूजा किस दिन की जाए। अमावस्या इस बार 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दो दिन है। 20 अक्टूबर को दोपहर तीन बज कर 44 मिनट पर शुरु होगा और 21 अक्टूबर को पांच बजकर 43 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। दीपावल का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शास्त्र गणना के अनुसार 20 अक्टूबर सोमवार को ही प्रदोषकाल व्यापपिनी अमावस्या पर रहा है। इस दिन पूजा करना अति शुभ गाना जाता है। इस दिन पूजा करने से देवी लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से फल देती हैं

जाने पूजा का समय

दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दौरान प्रदोषकाल शाम पांच बज कर 46 मिनट से लेकर रात आठ बज कर 18 मिनट तक है। गणेश लक्ष्मी पूजन का शुीा मुहूर्त शाम सात बज कर आठ मिनट से लेकर आठ बज कर 18 मिनट तक है। इस दौरान लक्ष्मी पूजा करने से आपको मां लक्ष्मी और भगवान पूर्ण रूप से फल देंगे। इस अवधि में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।