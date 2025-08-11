Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का ‘परसेप्शन’

  1. हिन्दी समाचार
टीवी का मोस्ट पोपुलर शो बिगबॉस जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है।  पिछले हफ्ते मेकर्स ने बिग बॉस 19 का ट्रेलर रिलीज किया था। वहीं शो को लेकर एक बहुत की बड़ी खबर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि नए सीजन में मेकर्स ऑडियंस का परसेप्शन (धारणा) बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। शो पर फिक्स्ड विनर या बॉयसनेस को लेकर जो भी आरोप लगे हैं  लगे हैं, उन्हें मेकर्स इस बार हटा देंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस बार शो का लेवल होगा हाई

बिग बॉस 19 फाइनली 24 अगस्त से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इस बार शो की थीम पॉलिटिकल होने वाली है। घर के अंदर घरवालों की सरकार होगी। शो पर लेटेस्ट अपडेट देने वाले फैन पेज biggboss.tazakhabar ने अपनी पोस्ट में बताया है कि इस बार बिग बॉस 19 का लेवल हाई होने वाला है। मेकर्स ऑडियंस के परसेप्शन को इस सीजन में पूरी तरह से बदल देंगे।

मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का परसेप्शन

पोस्ट में कहा गया है कि ‘इस साल गेम का लेवल ऊपर जा रहा है। जहां शो को लेकर परसेप्शन यही रहा है कि ये बायस्ड या पहले से फिक्स है। मेकर्स लोगों के इस परसेप्शन को इस बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि सलमान खान के शो बिग बॉस को लेकर हमेशा से ऑडियंस का एक परसेप्शन रहा है। अगर शुरुआती दो-तीन सीजन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद से यही लांछन लगा है कि शो बायस्ड रहा है। यहां तक कि लोगों ने विनर को भी फिक्स बताया है। बिग बॉस के 19वें सीजन में मेकर्स इस परसेप्शन को कितना चेंज कर पाते हैं? ये देखना काफी दिलचप्स होगा।

 

