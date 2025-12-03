'अबकी बार रुपया 90 पार...' कांग्रेस ने इंडियन करेंसी की ऐतिहासिक गिरावट पर कसा तंज

Rupees vs Dollar: रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के लेवल को पार कर गया। बुधवार को शुरुआती कारोबार में 6 पैसे गिरकर 90.02 पर आ गया, क्योंकि बैंक ऊंचे लेवल पर US डॉलर खरीदते रहे और FII का पैसा निकालना जारी रहा। इस बीच रुपये की गिरावट पर कांग्रेस ने तंज़ कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अबकी बार… रुपया 90 पार”

फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक, कमजोर डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट ने इस बड़ी गिरावट को कम किया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में, रुपया डॉलर के मुकाबले 89.96 पर खुला और इंट्रा-डे के रिकॉर्ड निचले स्तर 90.15 तक फिसल गया, फिर कुछ सुधार के साथ 90.02 पर ट्रेड करने लगा, जो पिछले बंद भाव से 6 पैसे कम था। मंगलवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 89.96 के ऑल-टाइम लो पर बंद हुआ, जिसका मुख्य कारण सट्टेबाजों की लगातार शॉर्ट-कवरिंग और अमेरिकन करेंसी के लिए इंपोर्टर्स की लगातार डिमांड थी।

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर ट्रेड में 0.03 परसेंट गिरकर USD 62.43 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। घरेलू इक्विटी मार्केट में, शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्स 165.35 पॉइंट गिरकर 84,972.92 पर आ गया, जबकि निफ्टी 77.85 पॉइंट गिरकर 25,954.35 पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मंगलवार को 3,642.30 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे।