  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल

इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल

नई दिल्ली। इस बार स्वत़ंत्रता दिवस पर सभी को लंबी छुट्टी मिलने वाली। कोई घूमने का प्लान तैयार कर रहा है तो कोई घर में आराम करने का। ऐसे में फिल्म और वेब सीरीज के दिवाने लोगों के लिए भी खुशखबरी है। ओटीटी पर इस हफ्ते खूब मजा आने वाला है। ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगा।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। इस बार स्वत़ंत्रता दिवस पर सभी को लंबी छुट्टी मिलने वाली। कोई घूमने का प्लान तैयार कर रहा है तो कोई घर में आराम करने का। ऐसे में फिल्म और वेब सीरीज के दिवाने लोगों के लिए भी खुशखबरी है। ओटीटी पर इस हफ्ते खूब मजा आने वाला है। ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगा। हिंदी के साथ साउथ का भी खूब तड़का लगने वाला है। अगर आप भी इस लॉन्ग वीकेंड पर घर में ही एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। ये सीरीज और फिल्में आपका दिन बना देंगी।

पढ़ें :- अगस्त माह में 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल और बैंक, सराकरी कर्मचारियों की भी बल्ले-बल्ले

तेहरान

जॉन अब्राहम हर बार 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति जगा देने वाली फिल्म लेकर आते हैं। इस बार वो तेहरान लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।

व्यासनासमेठं बन्धुमित्राधिकल

ये एक मलयालम फिल्म है जिसमें अनावर रंजन लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म सिनेमाघरों के दो महीने बाद ओटीटी पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म 14 अगस्त को मनोरमा मैक्स पर रिलीज होगी। साउथ की कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं।

पढ़ें :- ट्रंप ने इजरायल को ईरान के खिलाफ जंग में अकेला छोड़ा! यूक्रेन जैसा न हो जाए हाल

अंधेरा

अगर आपको हॉरर जॉनर बहुत पसंद है तो आपका दिन बनने वाला है। प्राजक्ता कोली, सुरवीन चावला की साइकोलॉजिकल थ्रिलर अंधेरा प्राइम वीडियो पर आ रही है। इस सीरीज को 14 अगस्त को देख सकते हैं।

कोर्ट कचहरी

कोर्टरूम ड्रामा के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। ये सीरीज आपको खूब हंसाने वाली है। ये सीरीज 13 अगस्त को सोनी लिव पर रिलीज होगी इस कोर्टरूम ड्रामा के आप फैन हो जाएंगे।

सारे जहां से अच्छा

पढ़ें :- Israel-Iran War : इजरायल-ईरान की जंग में कूदा ड्रैगन! तेहरान में उतरे चीनी प्लेन, अमेरिका को सीधी चुनौती

प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा की फिल्म सारे जहां से अच्छा इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में इंडियन जासूस विष्णु शंकर और आईएसआई एजेंट मुर्तजा मालिक के बारे में दिखाया गया है। 15 अगस्त के मौके पर ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा, मामले की उच्चस्तीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह...

Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन बाद 'दुल्हन' का किया कत्ल, चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला

Gorakhpur News : DCRB में तैनात सिपाही ने शादी के 14 दिन...

मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और 18541 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट,...

त्योहारों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिक्ट पर मिलेगी बंपर छूट, रेलवे ने दी नई सुविधा

त्योहारों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिक्ट पर मिलेगी बंपर छूट,...

सिपाही ने मछुआरों को दी सलाह जाल हटाओ कोई बह ना जाये, जाल हटाते समय खुद तेज बहाव में बहा, 10 घंटे से ज्यादा हो गए रेस्क्यू चलते हुए

सिपाही ने मछुआरों को दी सलाह जाल हटाओ कोई बह ना जाये,...

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा यूपी विधानसभा में गूंजा, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान से आक्रोशित सपा विधायक, बोले-मैं सदन से दे दूंगा इस्तीफा...

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा यूपी विधानसभा में गूंजा, मंत्री...