इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल

नई दिल्ली। इस बार स्वत़ंत्रता दिवस पर सभी को लंबी छुट्टी मिलने वाली। कोई घूमने का प्लान तैयार कर रहा है तो कोई घर में आराम करने का। ऐसे में फिल्म और वेब सीरीज के दिवाने लोगों के लिए भी खुशखबरी है। ओटीटी पर इस हफ्ते खूब मजा आने वाला है। ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगा। हिंदी के साथ साउथ का भी खूब तड़का लगने वाला है। अगर आप भी इस लॉन्ग वीकेंड पर घर में ही एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। ये सीरीज और फिल्में आपका दिन बना देंगी।

तेहरान

जॉन अब्राहम हर बार 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति जगा देने वाली फिल्म लेकर आते हैं। इस बार वो तेहरान लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।

व्यासनासमेठं बन्धुमित्राधिकल

ये एक मलयालम फिल्म है जिसमें अनावर रंजन लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म सिनेमाघरों के दो महीने बाद ओटीटी पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म 14 अगस्त को मनोरमा मैक्स पर रिलीज होगी। साउथ की कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं।

अंधेरा

अगर आपको हॉरर जॉनर बहुत पसंद है तो आपका दिन बनने वाला है। प्राजक्ता कोली, सुरवीन चावला की साइकोलॉजिकल थ्रिलर अंधेरा प्राइम वीडियो पर आ रही है। इस सीरीज को 14 अगस्त को देख सकते हैं।

कोर्ट कचहरी

कोर्टरूम ड्रामा के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। ये सीरीज आपको खूब हंसाने वाली है। ये सीरीज 13 अगस्त को सोनी लिव पर रिलीज होगी इस कोर्टरूम ड्रामा के आप फैन हो जाएंगे।

सारे जहां से अच्छा

प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा की फिल्म सारे जहां से अच्छा इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में इंडियन जासूस विष्णु शंकर और आईएसआई एजेंट मुर्तजा मालिक के बारे में दिखाया गया है। 15 अगस्त के मौके पर ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।