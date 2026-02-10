कयामत के लिए जीने वालों कायदे से रहो, अब बाबरी मस्जिद का कभी नहीं पूरा होगा सपना : सीएम योगी​

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि भाजपा सरकार (BJP Government) रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जितना बोलती उतना करती है। उतना ही बोलती है जितना करती है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे है वह दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) अब कभी भी नहीं बनने वाली है।

बाराबंकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि भाजपा सरकार (BJP Government) रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जितना बोलती उतना करती है। उतना ही बोलती है जितना करती है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे है वह दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) अब कभी भी नहीं बनने वाली है। हम अपनी विरासत को यूं ही मजबूत करेंगे। याद करिए 500 साल बाद अयोध्या में गौरवपूर्ण क्षण आया। कितनी सरकारें आई कितनी गईं। कितने राजा महाराजा हुए मगर अयोध्या में राम मंदिर (Ram Temple) क्यों नहीं बनवाया। राम सबके है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी रवैया अपनाकर संकट में राम को याद करते हैं। बाकी राम को विस्मित कर देते हैं इसलिए अब भगवान राम उनको भूल चुके हैं। सीएम योगी (CM Yogi) ने आगे कहा कि कयामत के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कानून मानोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो आगे का रास्ता सीधा जहन्नुम जाता है। कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे। हर भारत वासी का एक ध्येय एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। हमारा देश वैभवशाली हो। विकसित हो।

हर संत देश के लिए है और धर्म भी देश के लिए है। धर्म और देश एक आत्मा और शरीर है। भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक है। सीएम योगी (CM Yogi) मंगलवार को दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र (Daryabad Assembly Constituency) में दुल्हदेपुर स्थित बाबा हरिशंकर दास (Baba Harishankar Das) की कुटी पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोपहर करीब सवा दो बजे सीएम योगी (CM Yogi)  का हेलीकॉप्टर कुटी के पास उतरा। यहां महंत बलरामदास (Mahant Balramdas) ने उनका स्वागत किया। यहां पहुंचकर उन्होंने कथा मंडप का उद्घाटन किया और रामार्चा यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)  ने कुटी परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

