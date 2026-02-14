गोरखपुर स्टेशन से तीन नाबालिग अपहृताएँ सकुशल बरामद, नौतनवां पुलिस ने आरोपी दबोचा

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देश पर अपहृताओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभियान की निगरानी सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक महराजगंज व क्षेत्रीय मॉनिटरिंग अंकुर गौतम क्षेत्राधिकारी नौतनवां के मार्गदर्शन में की गई।

थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव के नेतृत्व में नौतनवां पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 30/2026, धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित तीन नाबालिग अपहृताओं को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार तीनों लड़कियाँ घर से स्कूल जाने के बहाने निकली थीं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बरामद किया।

बरामदगी 14 फरवरी 2026 को दोपहर 12:10 बजे की गई। टीम ने मौके से आरोपी सुभाष भारती, पुत्र तौलन, निवासी मुड़ेहरा, थाना नौतनवां, उम्र लगभग 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेज दिया।

पुलिस टीम में शामिल

उ0नि0 मनीष कुमार, थाना नौतनवां

हे0का0 सतीश कुमार, थाना नौतनवां

म0का0 पूनम यादव, थाना नौतनवां

पुलिस प्रशासन की सतर्कता व त्वरित कार्रवाई से तीनों नाबालिगों की सकुशल बरामदगी संभव हो सकी।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट