Tiger Nageshwar Rao trailer released: पहली बार ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मुंबई पहुंचे रवि तेजा, टाइगर नागेश्वर राव का ट्रेलर लॉन्च

Tiger Nageshwar Rao trailer released: साउथ सुपरस्टार रवि तेजा (Ravi Teja) ने कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें पुरी जगन्नाध द्वारा निर्देशित कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म ‘इटलू श्रावणी सुब्रमण्यम’ (Itlu Shravani Subramaniam) के साथ-साथ ‘इडियट’, ‘वेंकी’, ‘ना ऑटोग्राफ’ और ‘क्रैक’ जैसी कई अन्य फिल्में शामिल हैं. हाल ही में एक्टर ने चिरंजीवी के साथ एक और हिट फिल्म ‘ वाल्टेयर वीरय्या’ दी थी.

आपको बता दें, वहीं, अब रवि तेजा ‘टाइगर नागेश्वर राव’ में स्टुअर्टपुरम के सबसे बड़े चोर के रूप में पूरे भारत के दर्शकों को लुभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. फिल्म में अनुपम खेर, नुपुर सेनन, गायत्री भारद्वाज, रेनू देसाई, जिशु सेनगुप्ता और मुरली शर्मा ने भी अहम रोल प्ले किया है.

टाइगर नागेश्वर राव का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए रवि तेजा पहली बार मुंबई आए हैं और आज फाइनली इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. टाइगर नागेश्वर राव का ट्रेलर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है.

RAVI TEJA’S FIRST PAN-INDIA FILM: ‘TIGER NAGESWARA RAO’ *HINDI* TRAILER IS HERE… 20 OCT RELEASE… Team #TigerNageswaraRao – #RaviTeja’s first PAN-#India film – unveils the #Hindi trailer.

Also features #NupurSanon, #GayatriBhardwaj, #RenuDesai, #JisshuSengupta and #AnupamKher.… pic.twitter.com/yYJNGBnXpl

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2023