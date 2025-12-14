Til Gud Revdi : सर्दियों में बनाएं तिल की कुरकुरी रेवड़ी , सेहत और स्वाद से भरपूर

सर्दियों का मौसम आते ही तिल और गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयों की याद आने लगती है। ऐसे में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी सर्दियों में एनर्जी देती है। घर पर बनी तिल-गुड़ रेवड़ी ज्यादा सेफ और हेल्दी ऑप्शन है। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार मिठास और मसालों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुरकुरी और देसी मिठास के साथ यह रेसिपी हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। आइये जानें रेसिपी

तिल और गुड़ रेवड़ी बनाएं

1. स्वादिष्ट रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तिल और कुटा हुआ गुड़ तैयार करें. इसके लिए एक कड़ाही में तिल को धीमी आंच पर हल्का सा सूखा भून लें और फिर गैस बंद करें और तिल को प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें।

अब उसी कड़ाही में घी डालकर गरम करें। अब कूटा हुआ गुड़ और थोड़ा पानी डालें और लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघलाएं। गुड़ पकने की जांच के लिए थोड़ा सा गुड़ का शीरा पानी में डालें, अगर वह टूट जाए तो शीरा तैयार है, नहीं तो थोड़ी देर और पकाएं। अब इस गर्म मिश्रण को घी लगी प्लास्टिक शीट पर डालें और शीट की मदद से अच्छी तरह मसलें, फिर ऊपर से बचा हुआ तिल डालकर दोबारा मिलाएं। छोटे-छोटे टुकड़े लेकर रेवड़ी का आकार दें।