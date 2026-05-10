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Aaj Ka Rashifal 10 May: रविवार के दिन इन राशि के लोग व्यापार पर दें ध्यान, मिलेगा आर्थिक लाभ

आज का राशिफल 10 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 10 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों का आज मान-सम्मान बढ़ेगा।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 09 May: कर्क, वृश्चि और धनु राशि के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे रुके हुए काम

मेष – आज रुके कार्य पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार में नई संभावना बन सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृषभ – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में शांति बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें।

मिथुन – आज नए विचार और योजनाएँ सफल हो सकती हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 08 May: इन राशि के लोगों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी और व्यापार में लाभ के हैं संकेत

सिंह – आज नई नौकरी या करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। आज आर्थिक लाभ के योग हैं।

कन्या – आज पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। मन शांत रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी।

वृश्चिक – आज व्यापार और धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा और धार्मिक कार्यों के योग हैं।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 07 May: इन राशि के लोगों की आज नई योजनाएं बनेंगी, पढ़ाई और करियर के लिए है अच्छा समय

मकर – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक सम्मान और कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है।

कुंभ – आज मानसिक तनाव से बचें। ध्यान और सकारात्मक सोच लाभ देगी।

मीन –आज मित्रों और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आज नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

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