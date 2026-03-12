Aaj Ka Rashifal 12 March: आज भाग्य का मिलेगा साथ, शिक्षा, व्यापार और करियर में सफलता के हैं संकेत

Aaj Ka Rashifal 12 March: आज का राशिफल 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार…आज चंद्रमा धनु राशि में है और सिद्धि योग का प्रभाव भी है, इसलिए कई राशियों के लिए प्रगति और अवसर मिल सकते हैं। कुछ राशियों को संयम और धैर्य रखना होगा।

मेष – आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी-व्यापार में प्रगति के अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज थोड़ी सावधानी रखें। काम में रुकावट या विरोधियों से परेशानी हो सकती है। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें।

मिथुन – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, व्यापार और करियर में सफलता के संकेत हैं। मित्रों से लाभ मिल सकता है।

कर्क – आज थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। काम में जल्दबाजी न करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा।

सिंह – आज आपके लिए दिन शुभ है। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या – आज काम में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें।

वृश्चिक – आज रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज धन लाभ और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

धनु – आज का दिन बहुत शुभ माना गया है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और सफलता मिल सकती है।

मकर – आज थोड़ी परेशानी और खर्च बढ़ सकता है। काम में धैर्य रखें और विवाद से दूर रहें।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। व्यापार और नौकरी में लाभ हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

मीन – आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और कार्य धीरे-धीरे पूरे होंगे।