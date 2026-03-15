Aaj Ka Rashifal 15 March: इन राशि के लोगों को आज थोड़ा सावधान रहने की है जरूरत, किसी पर जल्दी भरोसा न करें

Aaj Ka Rashifal 15 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

मेष – आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। काम में नई योजना बन सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आपको धैर्य रखने की जरूरत है। किसी काम में थोड़ी देरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज का दिन अच्छा रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक हो सकती है।

कन्या – आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी पर जल्दी भरोसा न करें। स्वास्थ्य और खर्च पर ध्यान दें।

तुला – आज दांपत्य जीवन और रिश्तों के लिए दिन अच्छा है। साझेदारी के काम में लाभ मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक – आज मेहनत का फल मिलने वाला है। आज काम में सफलता मिल सकती है। आज शत्रु कमजोर होंगे।

धनु – आज का दिन विद्यार्थियों और ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है।

मकर – आज घर परिवार पर ध्यान देने का दिन है। घर में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। माता से सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटी यात्रा या किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज धन से जुड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है। नई कमाई का रास्ता खुल सकता है। आज वाणी पर नियंत्रण रखें।

आज का शुभ उपाय:

सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें।