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Aaj Ka Rashifal 16 March: सोमवार के दिन इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, शुरू कर सकते हैं नया काम

आज का राशिफल 16 मार्च 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 16 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है।

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मेष – आज कार्यक्षेत्र में धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन गुप्त योजनाओं में सफलता मिल सकती है।

वृषभ – आज धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। निवेश या नया काम शुरू करने का विचार बना सकते हैं। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन – आज कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। नई जिम्मेदारी या नई सीखने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में भी लाभ के योग हैं।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिल सकता है। यात्रा और धार्मिक कार्यों से लाभ मिलेगा। करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 15 March: इन राशि के लोगों को आज थोड़ा सावधान रहने की है जरूरत, किसी पर जल्दी भरोसा न करें

सिंह – आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। विवाद या अहंकार से दूर रहें।

कन्या – आज धन की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी और व्यापार में फोकस बढ़ाने की जरूरत है।

तुला – आज धैर्य से काम लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज नौकरी में संतुलन बनाकर चलना होगा।

वृश्चिक – आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रगति और सम्मान मिलने के संकेत हैं।

धनु – आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात लाभ दे सकती है। अनावश्यक निवेश से बचें।

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मकर – नई योजना या प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार बन सकता है। छोटी यात्रा लाभकारी हो सकती है।

कुंभ – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आज आय तो होगी लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं।

मीन – आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

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