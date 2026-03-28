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Aaj Ka Rashifal 28 March: इन राशियों की आज नए ज्ञान और रिसर्च में बढ़ेगी रुचि, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

आज का राशिफल 28 मार्च 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 28 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…सिंह राशि को आज भाग्य का साथ मिलेगा।

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मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन – आज कम्युनिकेशन से लाभ होगा। नए संपर्क बनेंगे। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

कर्क – आज चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। परिवार और मन की शांति पर ध्यान दें।

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सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी। नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा।

वृश्चिक – आज भाग्य मजबूत रहेगा। धार्मिक या लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। निर्णय सोच-समझकर लें।

धनु – आज नए ज्ञान और रिसर्च में रुचि बढ़ेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

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मकर – आज पार्टनरशिप से लाभ होगा। बिजनेस में फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ – आज काम में व्यस्तता बढ़ेगी। योजनाएं सफल होंगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन – आज गुप्त योजनाएं सफल होंगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आज धन लाभ के योग हैं।

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