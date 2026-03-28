Aaj Ka Rashifal 28 March: इन राशियों की आज नए ज्ञान और रिसर्च में बढ़ेगी रुचि, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

Aaj Ka Rashifal 28 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…सिंह राशि को आज भाग्य का साथ मिलेगा।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन – आज कम्युनिकेशन से लाभ होगा। नए संपर्क बनेंगे। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

कर्क – आज चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। परिवार और मन की शांति पर ध्यान दें।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी। नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा।

वृश्चिक – आज भाग्य मजबूत रहेगा। धार्मिक या लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। निर्णय सोच-समझकर लें।

धनु – आज नए ज्ञान और रिसर्च में रुचि बढ़ेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

मकर – आज पार्टनरशिप से लाभ होगा। बिजनेस में फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ – आज काम में व्यस्तता बढ़ेगी। योजनाएं सफल होंगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन – आज गुप्त योजनाएं सफल होंगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आज धन लाभ के योग हैं।