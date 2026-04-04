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आज का राशिफल 04 अप्रैल 2026 : मेष, वृषभ व सिंह राशि पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा, जानें- कैसा रहेगा आपका दिन

आज का राशिफल 04 अप्रैल 2026 : आज शनिवार का दिन कुछ राशि वालों के लिए करियर-आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। इस दौरान भगवान हनुमान की कृपा बरसने वाली है। चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों में तालमेल और साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी।

By Abhimanyu 
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आज का राशिफल 04 अप्रैल 2026 : आज शनिवार का दिन कुछ राशि वालों के लिए करियर-आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। इस दौरान भगवान हनुमान की कृपा बरसने वाली है। चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों में तालमेल और साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी।

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मेष राशि- आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं

वृषभ राशि- आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशि– आज आपका दिमाग तेज चलेगा। नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आज गणेश जी की पूजा करें।

कर्क राशि– आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। धैर्य रखें।

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सिंह राशि– आज करियर में प्रगति के संकेत हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। सूर्य को जल दें

कन्या राशि– आज यात्रा के योग बन सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे मूंग का दान करें।

तुला राशि– आज का दिन उत्तम हैं। आज रिश्तों में सुधार होगा। धन लाभ संभव है। माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि– आज थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं। सोच-समझकर निर्णय लें। आज शिव जी का जलाभिषेक करे।

धनु राशि– आज दोस्तों और नेटवर्क से फायदा मिलेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज पीले वस्त्र पहनें।

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मकर राशि– आज करियर में उन्नति के संकेत हैं। मेहनत का फल मिलेगा। अधिकारी सहयोग करेंगे। शनि मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशि– आज भाग्य मजबूत रहेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। गरीबों को दान करें

मीन राशि– आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। विष्णु भगवान की पूजा करें।

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