‘विषाद’ के ट्रेलर रिलीज: आशीष विद्यार्थी बोले-यह शॉर्ट फ़िल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है-जिसकी असली कहानी खामोशी के बीच छिपी

मुंबई। नॉस्टेल्जिया, टकराव और गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य से सजी शॉर्ट फ़िल्म ‘विषाद’ का ट्रेलर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर दिया है, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। आशीष विद्यार्थी, राजेश्वर और केतकी नारायण स्टारर यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने जा रही है और इसे इस सीजन की सबसे चर्चित शॉर्ट फिल्मों में गिना जा रहा है।

एक मिनट 26 सेकंड लंबे ट्रेलर की शुरुआत एक बेहद भावुक दृश्य से होती है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति अपने पुराने रेडियो को चालू करता है। कमरे में पसरे सन्नाटे को चीरता हुआ एक लोकप्रिय बंगाली गीत गूंज उठता है, जो बीते समय की यादों और भीतर छिपी बेचैनी को सामने लाता है। यह शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती।

कहानी में मोड़ तब आता है जब एक पुलिस इंस्पेक्टर डॉ. अनादि सेन के घर जांच के लिए पहुंचता है। डॉक्टर द्वारा घर में प्रवेश से साफ इनकार किए जाने पर दोनों के बीच तीखा टकराव शुरू हो जाता है। गिरफ्तारी की चेतावनी और सख्त संवाद किसी गहरे और अनकहे राज़ की ओर इशारा करते हैं। इसी के समानांतर ट्रेलर एक और भावनात्मक परत खोलता है—एक दंपती के बीच बढ़ता तनाव, जो अंततः तलाक तक पहुंचता है। वहीं, एक रहस्यमय बच्चे की झलक कहानी को और भी पेचीदा बना देती है।

आशीष विद्यार्थी के अनुसार, “विषाद सिर्फ़ एक शॉर्ट फ़िल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है—जिसकी असली कहानी खामोशी के बीच छिपी है।” इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे राजेश्वर कहते हैं कि यह फिल्म सवाल भी उठाती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर भी करती है। नीलांजन रीता दत्ता द्वारा निर्मित और नवनीता सेन के निर्देशन में बनी यह मनोवैज्ञानिक शॉर्ट फ़िल्म 16 जनवरी 2026 को Pocket Films के YouTube चैनल पर प्रीमियर होगी।