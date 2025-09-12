ट्रंप आज भारत के खिलाफ एक्शन के लिए G7 देशों से करेंगे मीटिंग; टैरिफ लगाने का डाल सकते हैं दबाव

  1. हिन्दी समाचार
Trump's another move against India: भारत-चीन की नजदीकियों से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इन दोनों देशों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर को तेज करने की कोशिश में जुट गए हैं। जिसमें वह अमेरिका की तरह अन्य देशों को भारत और चीन पर टैरिफ लगाने के लिए उकसा सकते हैं। जिसको लेकर ट्रंप G7 देशों के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं।

Trump’s another move against India: भारत-चीन की नजदीकियों से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Trump) अब इन दोनों देशों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर को तेज करने की कोशिश में जुट गए हैं। जिसमें वह अमेरिका की तरह अन्य देशों को भारत और चीन पर टैरिफ लगाने के लिए उकसा सकते हैं। जिसको लेकर ट्रंप जी7 देशों के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं।

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, अमेरिका जी7 देशों से भारत और चीन पर ज्यादा टैरिफ (Tariff) लगाने की अपील करने की तैयारी कर रहा है। ये टैरिफ दरें 50 और 100 प्रतिशत के बीच हो सकती हैं। इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (US President Trump) शुक्रवार को कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी के वित्त मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ‘चीन और भारत की ओर से रूसी तेल की खरीदी पुतिन की वॉर मशीन की मदद कर रही है और बेवजह यूक्रेनी लोगों की हत्या को बढ़ा रही हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इस हफ्ते हमने हमारे यूरोपीय यूनियन सहयोगियों से कह दिया है कि अगर वह वॉर खत्म करने के लिए गंभीर हैं, तो उन्हें हमारे साथ मिलकर टैरिफ लगाने होंगे, जिन्हें युद्ध खत्म होते ही वापस ले लिया जाएगा।’

इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी और एक ईयू अधिकारी के हवाले से बताया था कि ट्रंप ने ईयू अधिकारियों से चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा है, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव डाला जा सके। ट्रंप ने ईयू से भारत पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाने के लिए कहा है।

