ट्रंप के H-1B वीजा पर ऐलान का असर, भारत से US जाने की इकोनॉमिक क्‍लास का टिकट प्राइस 2.80 लाख पहुंचा

H-1B Visa Fees: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा (H-1B Visa) की फीस बढ़ाए जाने का असर दिखना शुरू हो गया है। अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से अमेरिका न छोड़ने और वापस लौटने की अपील की है। इस बीच भारत में मौजूद एच-1बी वीजा होल्डर्स में हड़कंप मच हुआ। लोग जल्‍द से जल्‍द अमेरिका लौटने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराने लगे। जिसकी वजह से भारत से अमेरिका जानें की फ्लाइट टिकट की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- ट्रंप आज भारत के खिलाफ एक्शन के लिए G7 देशों से करेंगे मीटिंग; टैरिफ लगाने का डाल सकते हैं दबाव

मीडिया रिपोर्ट्स की अनुसार, एच-1बी वीजा (H-1B Visa) की फीस बढ़ाए जाने के ऐलान से पहले सामान्‍य दिनों में भारत से अमेरिका की उड़ान के लिए इकोनॉमिक क्‍लास का किराया 40000 से 80000 रुपये था, लेकिन ट्रंप प्रशासन के ऐलान के बाद इकोनॉमी क्‍लास टिकट का दाम बढकर 2.8 लाख तक जा पहुंचा है। ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार, एयर इंडिया, यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस की सभी नॉनस्टॉप फ्लाइट्स की सारी टिकट लगभग बुक हो गईं हैं। आखिरी समय की बुकिंग्स ने टिकट की कीमत को और ज्यादा बढ़ा दिया है।

हालांकि, एच-1बी वीजा की बढ़ी फीस को लेकर स्पष्ट किया गया है कि ये नए भर्ती होकर अमेरिका आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि पुराने कर्मचारियों पर नई शर्तें लागू नहीं होंगी। जब तक यह सफाई आती, तब तक लोग बड़ी संख्या में फ्लाइट्स की टिकट बुक कर चुके थे। शनिवार दोपहर तक दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट टिकट 1.05 लाख रुपये में बिक रही थी।

