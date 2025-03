How to make Cheese Roll at home: शाम के समय कुछ खाने की क्रविंग को शांत करने के लिए ट्राई करें चीज रोल

How to make Cheese Roll at home:दोपहर या शाम के समय अगर कुछ अलग और अच्छा खाने का मन कर रहा हो तो आज हम आपको चीज रोल बनाने का तरीका बताने जा रहे है। जिसे आप हल्की फुल्की क्रेविंग को शांत करने के लिए बना सकते है। खासकर बच्चों को भी खूब पसंद आएगी। तो चलिए जानते है चीज रोल की रेसिपी।

चीज रोल बनाने के लिए सामग्री:

– 4-5 टॉर्टिला रोटियां या पराठे (बड़े आकार के)

– 1 कप चीज (कद्दूकस किया हुआ, जैसे मोत्ज़ारेला या चेडर)

– 1/2 कप बारीक कटी हुई सब्जियां (प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, मक्का आदि)

– 2 बड़े चम्मच मयोनिज़

– 1 चम्मच हरी मिर्च (बारीक कटी हुई, वैकल्पिक)

– 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

– 1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

– 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

– 1/2 छोटा चम्मच ओरेगैनो (वैकल्पिक)

– 1-2 बड़े चम्मच मक्खन या तेल (सेंकने के लिए)

– नमक स्वाद अनुसार

चीज रोल बनाने का तरीका

1. फिलिंग तैयार करें:

– एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ चीज, मयोनिज़, कटी हुई सब्जियां (प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर आदि), काली मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अगर आपको हरी मिर्च या ओरेगानो डालना हो, तो वह भी डाल सकते हैं।

2. रोटियां या पराठे सेंकना:

– एक तवे पर हल्का सा तेल या मक्खन गरम करें। रोटियां या पराठे को हल्का सा सेंक लें, ताकि वे मुलायम रहें।

3. चीज रोल तैयार करना:

– सेंकी हुई रोटि या पराठे पर तैयार चीज और सब्जियों का मिश्रण फैलाएं।

– अब रोटि को रोल करें और किनारों को अच्छी तरह से दबा लें ताकि फिलिंग बाहर न निकले।

4. चीज रोल को सेंकना:

– एक पैन में थोड़ा तेल या मक्खन गरम करें और तैयार रोल्स को पैन में डालकर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेंकें।

5. सर्व करना:

– गरमागरम चीज रोल को हरे धनिये की चटनी, टोमेटो सॉस या आपकी पसंदीदा डिप के साथ सर्व करें।