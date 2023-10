Try hot and tasty tomato soup for breakfast: आज ब्रेकफास्ट में ट्राई करें हॉट और टेस्टी टमाटर का सूप, पीने के होते हैं ये गजब के फायदे

Try hot and tasty tomato soup for breakfast: सर्दियां शुरु हो गई हैं ऐसे में मार्केट में ढेर सारी हरी सब्जियां आने की शुरुआत हो चुकी है। हरी सब्जियां पोषक तत्वों का भंडार होती है। ऐसे में अगर सूप बना कर पीया जाए तो शरीर में तमाम जरुरी पोषण को पहुंचाया जा सकता है। वैसे भी सूप जहां एक तरफ पीने में टेस्टी होता है साथ ही में पीने के कई फायदे भी होते है।

खाना खाने के थोड़ी देर पहले अगर सूप पी लिया जाए तो भूख खुलकर लगती है। वेजिटेबल सूप में विटामिन ई, विटामिन बी6, और विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए सब्जियों का सूप बनाकर पीने और बच्चों को भी देने में शरीर का समुचित विकास होता है साथ ही शरीर को पोषण भी मिलता है। आज हम आपको टमाटर का सूप बनाने का तरीका बताने जा रहे है। यू सूप न सिर्फ पीने में टेस्टी होता है बल्कि स्किन और हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।

टमाटर का सूप ( tomato soup ) को बनाने के लिए ये है जरुरी सामग्री

4 मध्यम आकार के टमाटर

1 15-औंस कटे हुए टमाटर

2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल

1 लाल शिमला मिर्च

1 लाल प्याज

3 कलियां लहसुन

¾ कप बोन ब्रोथ

1 कप ताजी कटी हुई तुलसी की पत्तियाँ

नमक

1 चम्मच प्याज पाउडर

1-2 चम्मच लाल मिर्च

टमाटर का सूप ( tomato soup ) को बनाने का ये है सबसे आसान सा तरीका

टमाटर का सूप (tomato soup) बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को अच्छे से साफ करके सूखा लें। इसके बाद टमाटरों को आधा काट लें और उन्हें बेकिंग शीट पर उल्टा करके रख दें। लाल मिर्च को भी ऐसे ही करें। उन पर ऑलिव ऑयल छिड़कें।

टमाटरों को ओवन में 400°F पर 35 मिनट तक भून लें।प्याज और लहसुन को क्यूब्स में काटें। इसे एक बड़े बर्तन में ऑलिव ऑयल में तब तक भूनें जब तक प्याज भूरे न होने लगें।अब अपने बर्तन में कटी हुई तुलसी के पत्ते, नमक, प्याज पाउडर, डिब्बाबंद टमाटर (रस के साथ), भुने हुए टमाटर, भुनी हुई शिमला मिर्च और बोन ब्रोथ डालें।

इसे 35 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।सूप को एक चिकनी, मलाईदार टेक्स्चर बनाने के लिए एक ब्लेंडर का उपयोग करें। यदि आप मसालेदार स्वाद चाहते हैं तो ऊपर से कटी हुई तुलसी और लाल मिर्च डालकर परोसें।