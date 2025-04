टीवी अभिनेत्री शुभांगी आत्रे ‘अंगूरी भाभी’ पर टूटा दुखों का पहाड़, अपने इस करीबी को खोया, मनोरंजन इडस्ट्री में शोक की लहर

मुंबई: टीवी अभिनेत्री शुभांगी आत्रे (TV actress Shubhangi Atre) के पूर्व पति पीयूष पूरे (Ex-husband Piyush Pure) का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीयूष लीवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले कुछ समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। यह घटना शुभांगी के लिए भावनात्मक रूप से काफी कठिन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके तलाक को महज दो महीने ही बीते हैं। घटना के बाद शुभांगी आत्रे (Shubhangi Atre) पूरी तरह टूट चुकी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार नहीं किया है, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त का समय मांगा है।

पीयूष पेशे से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। शुभांगी और पीयूष की शादी वर्ष 2003 में इंदौर में हुई थी। वर्ष 2005 में दोनों को एक बेटी हुई। हालांकि, समय के साथ उनके रिश्ते में दरार आने लगी और फरवरी 2025 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन शुभांगी इस खबर से बेहद आहत हैं।

