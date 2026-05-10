  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. TVK- S. Keerthana :  विजय कैबिनेट में एस. कीर्तना सबसे युवा मंत्री , 70 सालों का वर्चस्व तोड़ बनाया रिकार्ड

TVK- S. Keerthana :  विजय कैबिनेट में एस. कीर्तना सबसे युवा मंत्री , 70 सालों का वर्चस्व तोड़ बनाया रिकार्ड

एक्टर से नेता बने थलपति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं।  राज्य के गवर्नर ने उन्हें चेन्नई स्थित नेहरू स्टेडियम में शपथ दिलाई । तमिलनाडु में आज से नई सरकार का आगाज हो गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

TVK  S. Keerthana :  एक्टर से नेता बने थलपति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं।  राज्य के गवर्नर ने उन्हें चेन्नई स्थित नेहरू स्टेडियम में शपथ दिलाई । तमिलनाडु में आज से नई सरकार का आगाज हो गया है। VCK और IUML के समर्थन बाद अब थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सरकार बना ली है। थलपति विजय ने आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ टीवीके के नौ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

पढ़ें :- हिमंत बिस्व सरमा चुने गए विधायक दल के नेता, राज्पाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा

कौन हैं कीर्तना?
मात्र 29 साल में बनी तमिलनाडु की मंत्री, , तोड़ा 70 साल का रिकार्ड

तमिलनाडु में TVK विधायक एस. कीर्तना ने मात्र 29 साल की उम्र में मंत्री पद की शपथ ली. वो तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मंत्री है. तमिल-हिंदी भाषा विवाद के बाद भी कीर्तना फर्राटेदार तरीके से हिंदी बोलती हैं. आइए जानते हैं एस. कीर्तना के बारे में?

शिवकाशी से चुनावी जीत
VK की युवा नेता कीर्तना ने भारत में पटाखों के निर्माण के लिए मशहूर शिवकाशी से चुनावी जीत हासिल की है। शिवकाशी से उन्होंने 11 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है।. अब वो विजय की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी है।

फर्राटेदार हिंदी
एस कीर्तना का नाम कीर्तन संपत है. वह कई भाषाओं की जानकार हैं। खास कर वह हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलती है। चुनाव प्रचार के दौरान कीर्तन के कई इंटरव्यू सामने आए, जो हिंदी में थे। तमिलनाडु जहां हिंदी का विरोध होता है, वहां हिंदी में सार्वजनिक रूप से एक नेता का फर्राटेदार बोलना बड़ी बात होती है। वह शिवकाशी की पहली महिला विधायक हैं। उन्होंने ऐसा करके इस सीट पर लगभग 70 सालों से चली आ रही केवल पुरुष नेताओं के वर्चस्व को तोड़ दिया है।

पढ़ें :- बंगाल विधानसभा में टीएमसी ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को बनाया नेता प्रतिपक्ष

पीजी तक की शिक्षा हासिल की
एस कीर्तना पहले राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम करती थीं। एस कीर्तना ने पीजी तक की शिक्षा हासिल की है।वह पूर्व में DMK नेता एम के स्टालिन सहित कई बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ काम कर कर चुकी हैं।

उनका कहना है कि वह इस भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के लिए जरूरी मानती हैं। टीवीके की विचारधारा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पार्टी के किसी नेता का हिंदा बोलना जरूरी भी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

iPhone 18 Pro : लीक्स रिपोर्ट में खुलासा, इस बार आईफोन 18 Pro होगा सस्ता? जानें संभावित फीचर्स और कीमत

iPhone 18 Pro : लीक्स रिपोर्ट में खुलासा, इस बार आईफोन 18...

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को दी बधाई

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी....

TVK- S. Keerthana :  विजय कैबिनेट में एस. कीर्तना सबसे युवा मंत्री , 70 सालों का वर्चस्व तोड़ बनाया रिकार्ड

TVK- S. Keerthana :  विजय कैबिनेट में एस. कीर्तना सबसे युवा मंत्री...

शेख हसीना ने सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनने की दी बधाई, बोलीं- उम्मीद है भारत-बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे

शेख हसीना ने सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनने की दी...

होर्मुज स्ट्रेट में क्रॉसफायरिंग के बीच, मालवाहक जहाज में फंसे एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत

होर्मुज स्ट्रेट में क्रॉसफायरिंग के बीच, मालवाहक जहाज में फंसे एक भारतीय...

Indonesian Volcanoes : इंडोनेशिया में धमाके के बाद अचानक फटा ज्वालामुखी , 10KM ऊंची उड़ी राख

Indonesian Volcanoes : इंडोनेशिया में धमाके के बाद अचानक फटा ज्वालामुखी ,...