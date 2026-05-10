श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को दी बधाई

नई दिल्ली। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake) ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर विजय को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बधाई। श्रीलंका और तमिलनाडु इतिहास, संस्कृति, उद्यम और पीढ़ियों से लोगों के बीच स्थायी संबंधों से जुड़े हुए हैं। हमारा भविष्य बहुत ज्यादा आर्थिक उम्मीदों और मौकों से भरा है, क्योंकि श्रीलंका और भारत लगातार करीबी रिश्ते और मज़बूत पार्टनरशिप बना रहे हैं। मैं भारत-श्रीलंका की मजबूत पार्टनरशिप के तहत, ज्यादा खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। श्रीलंका के लोग मेरे साथ मिलकर आपको और तमिलनाडु के लोगों को हर सफलता की शुभकामनाएं देते हैं।’

Congratulations to Hon. C. Joseph Vijay on being sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu. Sri Lanka and Tamil Nadu are connected through history, culture, enterprise, and enduring people-to-people ties across generations. Our future holds immense economic promise and… — Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) May 10, 2026