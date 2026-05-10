तमिलनाडु के नए सीएम को सेलेब्स ने दी बधाई, कोई बोला-वंडरमैन, तो किसी ने लिखा, ‘चीफ मिनिस्टर विजय सर’

सी जोसेफ विजय उर्फ विजय थलापति (C. Joseph Vijay, alias Vijay Thalapathy) तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पर की रविवार को शपथ ले ली है। इस खुशी के अवसर पर कई साउथ सेलेब्स ने उन्हें बधाई दे रहे हैं। विजय थलापति तमिल सिनेमा की दुनिया से निकलकर तमिलनाडु की राजनीति में भी चमक गए हैं।
चेन्नई। सी जोसेफ विजय उर्फ विजय थलापति (C. Joseph Vijay, alias Vijay Thalapathy) तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पर की रविवार को शपथ ले ली है। इस खुशी के अवसर पर कई साउथ सेलेब्स ने उन्हें बधाई दे रहे हैं। विजय थलापति तमिल सिनेमा की दुनिया से निकलकर तमिलनाडु की राजनीति में भी चमक गए हैं। वह राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कमल हासन (Kamal Haasan) , पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के अलावा कई सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं।भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।
कमल हासन ने तमिलनाडु राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना
अभिनेता कमल हासन (Actor Kamal Haasan) ने विजय के सीएम बनते ही एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री और मेरे भाई विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य चमके। यह नई ऊंचाइयों को छुए। मैं आपको दिल से बधाई देता हूं।’
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தம்பி திரு. விஜய் @TVKVijayHQ அவர்களின் தலைமைத்துவத்தில் தமிழ்நாடு சிறக்கட்டும். புதிய உயரங்களை அடையட்டும்.
என் இதயப்பூர்வமான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
पढ़ें :- तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने Gen Z का जताया आभार, दिया खास संदेश, भावुक अंदाज में बोले-, ‘यकीन रखिए, आपका विजय मामा हमेशा आपके साथ रहेगा
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 10, 2026
पूजा हेगड़े ने भी खुशी जाहिर की
पूजा हेगड़े ने विजय के शपथ ग्रहण की एक तस्वीर साझा की और लिखा, ‘चीफ मिनिस्टर विजय सर।’ आगे उन्होंने विजय थलापति को बधाई दी। पूजा ने विजय के साथ तमिल सिनेमा में कई फिल्में की हैं।
विजय को प्रकाश राज और आर माधवन ने भी दीं शुभकामनाएं
Congratulations to Chief Minister Vijay. Wishing you the best to succeed in your new responsibility . May the state thrive in your governance too.
— Prakash Raj (@prakashraaj) May 10, 2026
अभिनेता प्रकाश राज और आर माधवन ने भी विजय के सीएम बनने पर खुशी जाहिर की है। माधवन ने कहा कि ‘विजय आपके ऊपर गर्व है।’
पढ़ें :- तमिलनाडु के गर्वनर जनता के फैसले का करें सम्मान, जनादेश विजय के साथ है, अभिनेता के समर्थन में उतरा बॉलीवुडView this post on Instagram
कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने विजय को कहा- वंडरमैन
Wonderman! Congratulations to chief minister! ❤️👏🏽❤️👏🏽❤️👏🏽 pic.twitter.com/bUlo1eo7Yh
— Prabhudheva (@PDdancing) May 10, 2026
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई विजय : शत्रुघ्न सिन्हा
Heartiest congratulations! To C.Joseph Vijay on being sworn in as the hon'ble CM, Tamil Nadu. Truly well deserved & best wishes to Vijay & his team for a bright & fruitful tenure ahead. God Bless! Jai Hind!@TVKPartyHQ@actorvijay@TVKVijayHQ@YashwantSinha@Prithvrj…
— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) May 10, 2026
शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट करते हुए विजय को बधाई दी। वह लिखते हैं, ‘तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई विजय। यह सम्मान आप सचमुच पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। विजय और उनकी टीम को एक उज्ज्वल और सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा करें। जय हिंद।’
पवन कल्याण और दुलकर सलमान भी विजय के नाम लिखा खास संदेश
अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी विजय को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ‘विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर और उन सभी को जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है, हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि यह नई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, पारदर्शी और प्रगतिशील शासन सुनिश्चित करे। तमिलनाडु को और अधिक विकास तथा समृद्धि की ओर ले जाए।’
Heartfelt congratulations to @TVKVijayHQ Chief Thiru @actorvijay AVL, on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, and to all those who took oath as Ministers.
I wish the new government will fullfill the aspirations of the people, ensure transparent and progressive…
— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 10, 2026
अभिनेता दुलकर सलमान भी विजय थलापति को सीएम बनने पर बधाई संदेश भेजा है। दुलकल ने एक्स (ट्वीटर) अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘विजय अन्ना को इस ऐतिहासिक जीत पर बहुत-बहुत बधाई। यह सचमुच ऐतिहासिक है। इसे उन्होंने एकदम फिल्मी अंदाज में हासिल किया है।’
Huge congrats to @actorvijay Anna on this generational win ! This is truly historic ! Clinching it in cinematic style. @TVKVijayHQ
— Dulquer Salmaan (@dulQuer) May 4, 2026