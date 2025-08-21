तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में मुकाबला DMK बनाम TVK होगा : सी जोसेफ विजय

तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय के स्थापित तमिलगा वेत्री कझगम (TVK ) के अपने दूसरे राज्य स्तरीय सम्मेलन में गुरुवार को मदुरै जिले के पारापथी में आयोजित कार्यक्रम में कही।विजय ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में चुनावी मुकाबला उनकी पार्टी और डीएमके के बीच होगा।
नई दिल्ली। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय के स्थापित तमिलगा वेत्री कझगम (TVK ) के अपने दूसरे राज्य स्तरीय सम्मेलन में गुरुवार को मदुरै जिले के पारापथी में आयोजित कार्यक्रम में कही।विजय ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) में चुनावी मुकाबला उनकी पार्टी और डीएमके के बीच होगा। विजय ने यह भी दोहराया कि भाजपा उनकी वैचारिक दुश्मन है जबकि डीएमके उनकी राजनीतिक दुश्मन है।
विजय ने AIADMK नेतृत्व पर निशाना साधा
एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन द्वारा स्थापित और संचालित एक भव्य पार्टी की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने आगे कहा कि AIADMK कार्यकर्ता अपनी पार्टी की स्थिति से परेशान हैं।
VIDEO | Tamil Nadu: "The crowds who gather will vote and throw out of power the anti-people party in next elections," says Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) leader Vijay in Madurai conference.
(Source: Third Party)
टीवीके अध्यक्ष विजय ने पार्टी के चुनावी उम्मीदवार के बारे में एक आश्चर्यजनक घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह मदुरै पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, फिर एक क्षण रुककर मदुरै जिले के नौ अन्य विधानसभा क्षेत्रों की सूची दी। बाद में, उन्होंने कहा कि अगर टीवीके के कार्यकर्ता तमिलनाडु के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि वह (विजय) चुनाव लड़ रहे हैं और टीवीके को वोट देने का मतलब होगा उन्हें वोट देना।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तीखा हमला बोलते हुए, टीवीके अध्यक्ष ने डीएमके सरकार पर झूठे चुनावी वादों से महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया। टीवीके अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने मदुरै में टीवीके के दूसरे राज्य सम्मेलन के दौरान मछुआरों के मुद्दे, एनईईटी और तमिलनाडु के लोगों की अन्य समस्याओं के प्रति चिंता की कमी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला।
2026 में मुकाबला डीएमके बनाम टीवीके होगा : विजय
टीवीके प्रमुख विजय का कहना है कि 2026 (विधानसभा चुनाव) में (चुनावी) मुकाबला सिर्फ़ दो पार्टियों – डीएमके और टीवीके – के बीच होगा। मदुरै ज़िले में अपनी पार्टी के दूसरे राज्य सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने दिवंगत अभिनेता और अन्नाद्रमुक के संस्थापक एमजी रामचंद्रन का कई बार ज़िक्र किया, जो आगे चलकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर के साथ तुलना करते हुए, श्री विजय दिवंगत अभिनेता और डीएमडीके संस्थापक विजयकांत की प्रशंसा करते हैं, जिनकी जयंती 25 अगस्त को पड़ती है, जिस दिन टीवीके का दूसरा राज्य सम्मेलन मूल रूप से विजयकांत के गृहनगर मदुरै में निर्धारित किया गया था।