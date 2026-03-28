  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Electric Two-Wheeler Market : EV टू-व्हीलर में TVS Motor रफ्तार बरकरार, मार्च में 38000 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन

Electric Two-Wheeler Market : EV टू-व्हीलर में TVS Motor रफ्तार बरकरार, मार्च में 38000 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन

लेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय आटो मार्केट में  TVS Motor का दबदबा बरकरार है। खबरों के अनुसार, मार्च महीने में कुल 1,39,238 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें से 38,007 यूनिट्स TVS Motor की रहीं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Electric Two-Wheeler Market :  इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय आटो मार्केट में  TVS Motor का दबदबा बरकरार है। खबरों के अनुसार, मार्च महीने में कुल 1,39,238 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें से 38,007 यूनिट्स TVS Motor की रहीं। कंपनी का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के मामले में मार्केट शेयर 27.3 प्रतिशत हो गया है। Bajaj Auto 33,447 रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसकी बाजार हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। कंपनी को यह सफलता अपने Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर की लगातार बनी हुई मांग के कारण मिली।

पढ़ें :- Guerrilla 450 Apex : Royal Enfield ने शहरी राइडर्स के लिए 2026 Guerrilla 450 APEX पेश की, जानें डिजाइन और इंजन

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में तेजी आना स्थान बनाते हुए Ather Energy 26,151 यूनिट्स की बिक्री और 18.8 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रही। कंपनी की इस सफलता में उसकी 450 सीरीज और फैमिली स्कूटर Rizta की स्थिर बिक्री का अहम योगदान रहा।

दुनिया की जानी मानी आटो कंपनी Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida ने 15,683 रजिस्ट्रेशन और 11.3 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ चौथा स्थान हासिल किया। Ola Electric ने मार्च महीने में 6,381 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसके साथ उसकी बाजार हिस्सेदारी 4.6 प्रतिशत रही और वह बाजार में 5वें स्थान पर रही।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Electric Two-Wheeler Market : EV टू-व्हीलर में TVS Motor रफ्तार बरकरार, मार्च में 38000 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन

Electric Two-Wheeler Market : EV टू-व्हीलर में TVS Motor रफ्तार बरकरार, मार्च...

Guerrilla 450 Apex : Royal Enfield ने शहरी राइडर्स के लिए 2026 Guerrilla 450 APEX पेश की, जानें डिजाइन और इंजन

Guerrilla 450 Apex : Royal Enfield ने शहरी राइडर्स के लिए 2026...

Suzuki Upcoming Scooter India 2026 :  इस दिन लॉन्च होगा सुजुकी का नया मैक्सी स्कूटर , जानें कैसा होगा लुक और फीचर्स ?

Suzuki Upcoming Scooter India 2026 :  इस दिन लॉन्च होगा सुजुकी का...

GoMechanic : गोमैकेनिक ने पूरे भारत में रोडसाइड रिपेयर नेटवर्क का किया विस्तार, ड्राइवरों को चौबीसों घंटे देगी मदद 

GoMechanic : गोमैकेनिक ने पूरे भारत में रोडसाइड रिपेयर नेटवर्क का किया...

CFMoto 550CL-C Cruiser Bike : नई सीएफमोटो 550सीएल-सी क्रूज़र बाइक अधिक क्षमता से तैयार , जानें इंजन और अपडेटेड स्टाइलिंग

CFMoto 550CL-C Cruiser Bike : नई सीएफमोटो 550सीएल-सी क्रूज़र बाइक अधिक क्षमता...

Mercedes-Benz Maybach S-Class 2026 :  मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नईमेबैक एस-क्लास 2026 को किया पेश , जानें इंजन और फीचर्स

Mercedes-Benz Maybach S-Class 2026 :  मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नईमेबैक एस-क्लास 2026 को...