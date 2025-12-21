U19 Asia Cup Final : पाक के सिर सजा अंडर-19 एशिया कप का ताज, फाइनल में टीम इंडिया की शर्मनाक हार

दुबई । पाकिस्तान ने भारत को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में 191 रन से हराकर दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। पारी के 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर अली रजा ने दीपेश को आउट कर पाकिस्तान को ये खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम 2012 में भारत के साथ इस टूर्नामेंट की संयुक्त विजेता बनी थी। रविवार को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया।

पाकिस्तान ने 191 रन से जीता फाइनल, 2012 के बाद जीता दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब

फरहान यूसफ की अगुआई वाली टीम ने समीर मिन्हास (172) की शतकीय और अहमद हुसैन (56) की अर्धशतकीय पारी की मदद से 50 ओवर में आठ विकेट पर 347 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 26.2 ओवर में सिर्फ 156 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान के लिए अली रजा ने चार विकेट लिए जबकि मोहम्मद सय्याम, अब्दुल सुभान और हुजैफा अहसान ने दो-दो सफलताएं अपने नाम कीं।