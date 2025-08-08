  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘उदयपुर फाइल्स’ आज देश के सिनेमाघर में हुई रिलीज, कन्हैयालाल के बेटे परिवार संग देखेंगे फिल्म

कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ शुक्रवार को देशभर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। उदयपुर में यह फिल्म सेलिब्रेशन मॉल, अरबन स्क्वायर और लेक सिटी मॉल के एक-एक शो में प्रदर्शित की गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

उदयपुर। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ शुक्रवार को देशभर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। उदयपुर में यह फिल्म सेलिब्रेशन मॉल, अरबन स्क्वायर और लेक सिटी मॉल के एक-एक शो में प्रदर्शित की गई। फिल्म को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं।

कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने बताया कि वे परिवार सहित मूवी देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उनके पिता की तालिबानी तरीके से की गई हत्या और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। उन्होंने लोगों से भी फिल्म देखने की अपील की।

सरकार ने हटाई रिलीज पर रोक, कोर्ट से भी मिली हरी झंडी

फिल्म की रिलीज पर पहले अंतरिम रोक लगी थी। 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ संगठनों और एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने 25 जुलाई 2025 को रिलीज की अनुमति दी। इसके बाद फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

1 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह समीक्षा कर निर्णय लें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति बनाकर फिल्म की समीक्षा की और 6 अगस्त को फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी।

घटना को सामने लाना, न कि किसी को निशाना बनाना : निर्माता

निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उनका मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना को जनता के सामने लाना है। फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। फिल्म में विजय राज ने कन्हैयालाल की भूमिका निभाई है, जबकि रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

