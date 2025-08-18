जल्द हो सकता है यूक्रेन के टुकड़े, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रीमिया सहित दो बड़े शहर रूस को सौपना चाहते है

नई दिल्ली। जल्द की यूक्रेन के दो टुकड़े दिखने को मिल सिकते है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न इसकी पूरी तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप क्रीमिया सहित दो बड़े शहर रूस को देने का प्लान बना रहे है। इस प्लान से वह रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से चल रहे युद्ध को रोकने की प्लानिंग कर रहे है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हीं शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए, जो व्लादिमीर पुतिन ने रखी हैं। खुद जेलेंस्की ने माना है कि ट्रंप के साथ पुतिन की मीटिंग तो रूस की ही जीत का संदेश है।

रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में यूक्रेन अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और रूस यूक्रेन की कई इलाकों पर कब्जा जमा चुका है। यूक्रेन को हमेंशा से भरोस था कि अमेरिका उसे नाटो का हिस्सा बनाएगा और आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया को भूल जाए और साथ ही डोनेट्स्क और लुहान्स्क जैसे बड़े शहरों को भी डोनाल्ड ट्रंप रूस को ही देने के पक्ष में हैं। उन्होंने खुलकर इस पर बात करना शुरू किया है और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक होनी है।

संभावना है कि सोमवार को जेलेंस्की के साथ होने वाली मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं। इस तरह यूक्रेन ही अब घाटे के सौदे की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसने अमेरिका और नाटो देशों की शह पर रूस से लंबी लड़ाई ठान ली थी। यही नहीं सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने तो अलास्का में हुई मीटिंग को कूटनीतिक नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही पराजय माना है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग से व्लादिमीर पुतिन और उनके देश रूस को मुख्यधारा में आने का मौका मिला है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की शर्तों पर ही मीटिंग की है। हालात यह है कि खुद जेलेंस्की ने माना है कि ट्रंप के साथ पुतिन की मीटिंग तो रूस की ही जीत का संदेश है। फिलहाल जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मीटिंग में यूरोपीय नेताओं को भी साथ लेने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यह मीटिंग भी काफी हंगामेदार हो सकती है। इससे पहले जेलेंस्की और ट्रंप की एक मीटिंग हुई थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसमें दिखता है कि ट्रंप और जेलेंस्की तीखी बहस करते हैं और जेलेंस्की बिना डिनर किए ही वाइट हाउस से निकल जाते हैं।