अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस ने इमारत पर गिरा दिया बम, पांच की मौत

नई दिल्ली। तीन साल से अधिक समय यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के लिए कोशिश कर रहे। इस बीच शांतिवर्ता के लिए सोमवार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे है। इसी इसी बीच रूस ने यूक्रेन में एक बहुमंजिला ईमारत पर बम गिरा दिया। इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई।

राष्ट्रपति जेलेंस्की शांतिवार्ता के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे हैं। वहीं रूस ने अभी तक हमले बंद नहीं किए हैं। सोमवार को भी रूस ने खारकीव के एक पांच मंजिला इमारत पर ड्रोन अटैक कर दिया। इस हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अटैक के बाद इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग लग गई।

हमले में डेढ़ साल की बच्ची की भी मौत

यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने इमारत पर चार ड्रोन अटैक किए है। यूक्रेन की स्टेट इमर्जेंसी सर्विस ने वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि इमारत के मलबे को हटाने और लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं एक मंजिल पर आग लगी हुई है। मारे गए पांच लोगों में एक डेढ़ साल की बच्ची भी शामिल है।

सूचना के आधार पर हमले में 18 लोग घायल हुए हैं जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सीमा के पास भी एक शहर पर बलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ था जिसमें 11 लोग घायल हो गए थे। वहीं अमेरिका पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि युक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा। इसके अलावा यूक्रेन नाटो का हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। इस तरह की बयानबाजी के बीच ट्रंप और जेलेंस्की में टकराव की भी आशंका बनी हुई है।