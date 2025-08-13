यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कहा इंच जमीन भी नहीं देंगे रूस को

नई दिल्ली। लगभग तीन साल से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इसको रोकने के लिए कई देश बीच—बचाव कर चुके हैं। यहां तक की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों देशों को युद्ध विराम करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों देश मामने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति दोनों की मुलाकात होने की संभावना सामने आई है। इस बीच युक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के एक बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा की वह किसी भी कीमत पर रूस को अपनी जमीन नहीं देंगे। इसके बाद युद्ध रूके या न रूके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है। दोनों 15 अगस्त को अलास्का में मिल सकते हैं। इस मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे कि वह रूस के साथ इसको लेकर डील करें, लेकिन इससे ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि रूस के साथ एक इंच भी जमीन का सौदा नहीं होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस डोनबास क्षेत्र को छोड़ने के बदले सीजफायर पर राजी होने की बात करता है तो वह इससे साफ इनकार कर देगा। जेलेंस्की ने चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा होता है तो भविष्य में फिर से युद्ध हो सकता है। दूसरी ओर ट्रंप दोनों देशों के बीच समझौते का खयाली पुलाव पका रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शांति समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सीजफायर के बदले पुतिन डोनबास के उन हिस्सों को छोड़ने की बाद कह सकते हैं जो यूक्रेन के कब्जे में है। इस बीच खबर है कि रूस अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोक रहा है। उसने पूर्वी शहर डोब्रोपिलिया के पास अटैक किया है।

डोनबास में अधिकतम क्षेत्र में रूस का कब्जा

डोनबास यूक्रेन का हिस्सा है, जिसके अधिकतर क्षेत्र पर रूस कब्जा कर चुका है। हालांकि एक हिस्से पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है। रूस की रणनीति के हिसाब से यह काफी अहम क्षेत्र है। पुतिन इसी वजह से चाहते हैं कि यूक्रेन पूरा इलाका रूस को सौंप दे, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है, जिसमें सीजफायर को लेकर बात होगी। ट्रंप ने पहले ही यह कह दिया था कि सीजफायर के बदले जमीन का सौदा किया जा सकता है।