  3. Union Budget 2026 : बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे अध्यक्षता

Union Budget 2026 : बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे अध्यक्षता

India Union Budget 2026-27 : कल से शुरू हो रहे केंद्रीय बजट सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी है। इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं, सर्वदलीय बैठक बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए विपक्ष के कई नेता संसद एनेक्स पहुंचे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- BJP President Election: भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह और राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक

सर्वदलीय बैठक में पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश, सांसद प्रमोद तिवारी, आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को 2026-27 के लिए यूनियन बजट पेश करेंगी, यह उनका लगातार नौवां बजट और मोदी के नेतृत्व वाली NDA 3.0 सरकार का तीसरा पूरा बजट होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 13 फरवरी से 9 मार्च के बीच ब्रेक रहेगा।

