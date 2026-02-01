  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Union Budget 2026 Live: राष्ट्रपति ने 9वां बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण को खिलाई दही-चीनी, सरकार से ये उम्मीदें

Union Budget 2026 Live: राष्ट्रपति ने 9वां बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण को खिलाई दही-चीनी, सरकार से ये उम्मीदें

Union Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना नौवां बजट पेश करेंगी, जिसमें ग्रोथ की गति को बनाए रखने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और ऐसे सुधारों को पेश करने की उम्मीद है जो अमेरिकी टैरिफ सहित ग्लोबल ट्रेड की दिक्कतों से अर्थव्यवस्था को बचा सकें।

By Abhimanyu 
Updated Date

Union Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना नौवां बजट पेश करेंगी, जिसमें ग्रोथ की गति को बनाए रखने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और ऐसे सुधारों को पेश करने की उम्मीद है जो अमेरिकी टैरिफ सहित ग्लोबल ट्रेड की दिक्कतों से अर्थव्यवस्था को बचा सकें।

पढ़ें :- ट्रंप ने कहा- भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल; कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बजट पेश करने के लिए संसद पहुंचीं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट डॉक्यूमेंट वाला डिजिटल टैबलेट दिखाया, जो एक पारंपरिक लाल ‘बही-खाता’ स्टाइल के पाउच में रखा था। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक ‘दही-चीनी’ खिलाई।

बजट पेश होने से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “पिछले 11 सालों में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पेश किए गए बजट ने लोगों की आकांक्षाओं को दिखाया है और देश को आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है। आज पेश किया जा रहा बजट 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन के साथ जुड़ा हुआ है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ट्रंप ने कहा- भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल; कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

ट्रंप ने कहा- भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल;...

Union Budget 2026 Live: राष्ट्रपति ने 9वां बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण को खिलाई दही-चीनी, सरकार से ये उम्मीदें

Union Budget 2026 Live: राष्ट्रपति ने 9वां बजट पेश करने से पहले...

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार,...

VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब, शव के अंतिम संस्कार के लिए मिन्नते करती रही बेटियों, रिश्तेदार और पड़ोसी बनाए रहे दूरी

VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब,...

अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को अलग करने की मांग

अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़...

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान, अभिनेता विन डीजल की हो रही है वापसी

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी...