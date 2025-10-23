केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा- महागठबंधन नहीं ठगबंधन है

पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) हमेंशा अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते है। कभी वह किसी को पाकिस्तान जाने की सलाह दे देते है तो किसी कुछ। इस बार उन्होने महागठबंधन पर तंज कसा है। उन्होने कहा कि यह महागठबंधन नहीं ठगबंधन है।

बता दे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। इसके कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन को लेकर बयान है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है। लालू यादव ने बहुत ही जिद करके अपने बेटे को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाया है। यह महागठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। नीतीश कुमार एनडीए के सीएम चेहरा हैं। बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने है। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होना है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।