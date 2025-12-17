UP Board Exam 2026 : इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 जनवरी से, यहां देखें पूरा शिड्यूल

  1. हिन्दी समाचार
UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शिड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूरा शिड्यूल बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं सभी जिलों में चरणवद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी।

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शिड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूरा शिड्यूल बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं सभी जिलों में चरणवद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं का पहला चरण 24 जनवरी से 01 फरवरी, 2026 के बीच पूरा होगा। हालांकि इस बीच यूपी टेट परीक्षा की वजह से 29 और 30 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है।

इसी प्रकार प्रैक्टिकल परीक्षाओं का दूसरा चरण 02 फरवरी से 09 फरवरी 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इन परीक्षाओं के लिए जिलावार शेड्यूल तय कर दिया गया है। इसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती आदि जिलों का एक समूह बनाया गया है तो दूसरे समूह में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर आदि जिलों को रखा गया है।

बोर्ड ने जारी किया गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस परीक्षा में सुचिता बनाए रखने के लिए सभी प्रधानाचार्यों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसमें CCTV कैमरों से निगरानी के साथ ही रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने को कहा गया है। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि इस रिकॉर्डिंग को आवश्यकता के मुताबिक कभी भी मांगा जा सकता है। इस गाइनलाइन के मुताबिक हाई स्कूल की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर होंगी।

ऐसे जुड़ेंगे अंक

हाई स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक में नैतिक शिक्षा, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। स्कूलों में प्रिंसिपल खुद ऑनलाइन अंक अपलोड करेंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में भी नैतिक शिक्षा, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के अंक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन जोड़े जाएंगे। इसके लिए 10 जनवरी, 2026 से पोर्टल खुल जाएगा।

