UP Budget 2026 : सदन में पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे,सीएम योगी, बोले- विधान मंडल वाकई डेमोक्रेसी का है एक जरूरी पिलर

लखनऊ। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज गवर्नर के भाषण के बाद उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी सदन में पेश किया जाएगा। यह पहली बार है जब कोई राज्य सरकार अपनी इकोनॉमिक उपलब्धियां पेश कर रही है। हम यह बताना चाहेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन से निकालकर भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों और लोगों को इन सभी बातों और उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक तरक्की के इस सफर के बारे में जानने का हक है। इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी आज सदन में पेश की जाएगी। मेरा मानना है कि यह रिपोर्ट गवर्नर के भाषण पर चर्चा के दौरान और बजट चर्चा के दौरान सभी सदस्यों के लिए अपने डेटा पेश करने और चर्चा करने के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगी।

सीएम योगी ने कहा कि विधान मंडल वाकई डेमोक्रेसी का एक जरूरी पिलर है। यह बातचीत से काम करती है, कार्यवाही में रुकावट डालकर नहीं। अगर कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहता है, तो कार्यवाही में रुकावट डालना, एक तरह से, उन्हीं मुद्दों को कमज़ोर करने की कोशिश है जिन पर वे ध्यान खींचना चाहते हैं।