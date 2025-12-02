UP Cabinet Meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

  1. हिन्दी समाचार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा दी गयी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा दी गयी। कैबिनेट की इस बैठक में जहां पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई, वहीं अयोध्या में मंदिर संग्रहालय को हरी झंडी मिल गई है।

कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कानपुर पेयजल परियोजनाः अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना के लिए 316.78 करोड़ की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी।

घाघरा पुल की मरम्मतः गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज सं0 45+980 किमी पर स्थित घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

जेल मैनुअल संशोधन: उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर भी संशोधन किया जाएगा। इसके जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव नहीं हो सकेगा।

गन्ना अधिनियम रद्दः उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 को निरसित (रद्द) किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

प्रदूषण शुल्क संशोधनः जल और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों/नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना और संचालन हेतु सहमति शुल्क में संशोधन किया गया।

