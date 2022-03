UP MLC Election 2022 : सपा को बड़ा झटका, मिर्जापुर के प्रत्याशी ने वापस लिया पर्चा, बीजेपी का बाहुबली पड़ा भारी

UP MLC Election 2022 : यूपी विधानपरिषद चुनाव 2022 (UP Legislative Council Election 2022) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी रमेश सिंह यादव (SP candidate from Mirzapur Ramesh Singh Yadav) ने अचानक अपना पर्चा वापस ले लिया है। इसके बाद अब भाजपा प्रत्याशी बाहुबली विनीत सिंह (BJP candidate Bahubali Vineet Singh) का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है।