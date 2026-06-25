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UP Monsoon : यूपी में मानसून की एंट्री जल्द, 28 जून से पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश के संकेत

उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून दस्तक (Monsoon Arrive)  देने वाला है। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार 27 जून से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से मानसूनी बारिश (Monsoon Rain) की शुरुआत के संकेत हैं। जबकि 28 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी मानसूनी बारिश (Monsoon Rain)  होने की संभावना है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून दस्तक (Monsoon Arrive)  देने वाला है। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार 27 जून से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से मानसूनी बारिश (Monsoon Rain) की शुरुआत के संकेत हैं। जबकि 28 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी मानसूनी बारिश (Monsoon Rain)  होने की संभावना है। यूपी में मानसून की सुस्त चाल के बीच मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है।

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बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में लू का प्रकोप है तो वहीं गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कहीं तेज हवाएं तो कहीं बूंदबांदी देखने को मिल रही है। गुरुवार के लिए प्रदेश के गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी इन नौ जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में तपिश भरी गर्मी महसूस की गई। 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं प्रयागराज में 43.4 डिग्री, वाराणसी, लखीमपुर और झांसी इन तीनों जिलों में 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Meteorological Centre) के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Senior Scientist Atul Kumar Singh) ने बताया कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं 25 से 27 जून तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तपिश और लू का असर रहेगा। इस दौरान प्रदेश के पूर्वी, तराई व कुछ अन्य इलाकों में तेज हवाएं चलने और मामूली बारिश होने की भी संभावना है।

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