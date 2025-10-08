UP News : अखिलेश यादव का बदला कार्यक्रम, पहले बरेली और फिर आजम खान से मिलने जाएंगे रामपुर

  1. हिन्दी समाचार
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज बरेली और रामपुर के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में वह लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) से हेलीकॉप्टर से बरेली जाएंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज बरेली और रामपुर के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में वह लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) से हेलीकॉप्टर से बरेली जाएंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यहां से वो रामपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। बता दें कि पहले वह बरेली से रामपुर के लिए सड़क मार्ग से जाने वाले थे पर अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे।

रामपुर में वह पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। बता दें कि बरेली में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पिछले दिनों पुलिस लाठीचार्ज की घटना और उसके बाद उपजी स्थिति पर भी स्थानीय कार्यकर्ताओं व नेताओं से जानकारी लेंगे।

इसके पहले, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  के आगमन को लेकर मंगलवार को प्रशासन दिनभर तैयारियों में जुटा रहा। अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक सपा मुखिया बुधवार को दोपहर करीब एक बजे रामपुर पहुंचेंगे। वह सीधे सपा नेता आजम खान (Azam Khan) से मिलने के लिए पहुंचेंगे। यहां वह करीब एक घंटे तक सपा नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे।

आजम खान (Azam Khan)  के करीबियों की मानें तो घंटे भर की मुलाकात के दौरान दोनों ही नेता आपस में आपसी गिले शिकवे दूर करेंगे। अखिलेश आजम की सेहत का हाल जान भी जानेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर सपाइयों के साथ ही प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से तीन मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके साथ ही सीओ को भी सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।

