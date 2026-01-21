UP News : श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ी, मेदांता अस्पताल लखनऊ रेफर

लखनऊ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास (Mahant Nritya Gopal Das) की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे से उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, जिसके चलते उनकी हालत लगातार कमजोर होती चली गई। इस दौरान उन्हें लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत बनी रही।

तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही श्रीराम अस्पताल (Shri Ram Hospital) के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. एसके पाठक (Dr. S.K. Pathak, Retired Physician)ने उनका चेकअप किया। प्रारंभिक जांच में स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल बेहतर उपचार की सलाह दी। इसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास (Mahant Nritya Gopal Das) को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) रेफर कर दिया गया। उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास स्वयं उन्हें लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।

मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) पहुंचने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की ओर से उनकी विस्तृत जांच और इलाज किया जाएगा। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखना आवश्यक है। महंत नृत्य गोपाल दास (Mahant Nritya Gopal Das) की तबीयत खराब होने की खबर से संत समाज, रामभक्तों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए देशभर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। ट्रस्ट प्रशासन भी लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और स्थिति की जानकारी ली जा रही है।